В Хабаровском крае строят дороги к «дальневосточным гектарам»

СЕГОДНЯ 07:45 2019-12-06T08:11:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае строят дорогу к компактно расположенным «дальневосточным гектарам». Проезд обеспечат к земельным наделам вблизи села Свечино Хабаровского района и Кругликовского сельского поселения района имени Лазо. Работы собираются завершить в 2020 году.

- В районе имени Лазо протяженность автомобильной дороги девять километров. Здесь расположены более 500 «дальневосточных гектаров». Землевладельцы планируют на своих наделах строить жилье, развивать личное подсобное хозяйство и фермерство. В Свечино Хабаровского района дорога обеспечит подъезд к более 250 земельным участкам, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Сейчас дорожники проводят работы, которые никак не зависят от погодных условий. Они отсыпают и выравнивают будущее дорожное полотно, а когда будут положительные температуры, выполнят основную часть работ.

ИСТОЧНИК KP.RU