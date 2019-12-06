2019-12-06T08:11:38+03:00
Общество

В Хабаровском крае строят дороги к «дальневосточным гектарам»

Подъезд обеспечат к наделам близ села Свечино и Кругликовского сельского поселения
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае строят дороги к «дальневосточным гектарам»В Хабаровском крае строят дороги к «дальневосточным гектарам»Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае строят дорогу к компактно расположенным «дальневосточным гектарам». Проезд обеспечат к земельным наделам вблизи села Свечино Хабаровского района и Кругликовского сельского поселения района имени Лазо. Работы собираются завершить в 2020 году.

- В районе имени Лазо протяженность автомобильной дороги девять километров. Здесь расположены более 500 «дальневосточных гектаров». Землевладельцы планируют на своих наделах строить жилье, развивать личное подсобное хозяйство и фермерство. В Свечино Хабаровского района дорога обеспечит подъезд к более 250 земельным участкам, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Сейчас дорожники проводят работы, которые никак не зависят от погодных условий. Они отсыпают и выравнивают будущее дорожное полотно, а когда будут положительные температуры, выполнят основную часть работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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