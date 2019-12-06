2019-12-06T08:28:41+03:00
Общество

В Хабаровском крае есть результат по жалобам на торговцев снюсом

Предпринимателю выписали штраф на 60 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае есть результат по жалобам на торговцев снюсомВ Хабаровском крае есть результат по жалобам на торговцев снюсомФото: Евгения ГУСЕВА
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Жители Хабаровска жалуются на торговцев снюсом. Незаконный товар, а именно жевательные и сосательные смеси с содержанием никотина, горожане находят в магазинах. Также продукцию реализуют через автоматы.

- По поступившим заявлениям проводят административные проверки. Факт торговли жевательной смесью посредством автоматов подтвердился. Аппараты находились в помещениях двух минимаркетов в Хабаровске, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В отношении владельца автоматов уже начали административное разбирательство. В качестве наказания ему назначили штраф в сумме 60 тысяч рублей. Дальше разбираться будут уже в Арбитражном суде Хабаровского края. Также предпринимателя обязали прекратить реализацию продукции, в составе которой указан никотин, не прошедшей процедуру подтверждения соответствия установленным требованиям безопасности.

Отметим, что в регионе проводят еще четыре проверки предприятий торговли, реализующих никотиносодержащие смеси. Они находятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Чегдомыне и Амурске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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