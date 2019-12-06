Владимир Путин и Сергей Фургал поздравили с 90-летием хирурга из Хабаровского края

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-06T10:19:02+03:00

Анатолий Харитонович Бондаренко из Ванино больше 30 лет своей жизни посвятил спасению человеческих жизней

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Врач Анатолий Харитонович Бондаренко в этом году отметил 90 лет. Юбиляр живет в поселке Ванино, куда приехал в 1959 году. Больше 30 лет он посвятил спасению человеческих жизней, работая хирургом в районной больнице.

- Анатолий Харитонович - один из старейших жителей поселка. В 20 лет он увидел войну. Несмотря на юный возраст пахал землю на колхозном поле, убирал урожай. После войны с отличием окончил техникум, потом без экзаменов поступил на учебу в Хабаровский медицинский институт, - рассказали в администрации Ванинского района.

Анатолий Харитонович был фактически одним из основоположников медицины в районе, возглавлял сначала больницу портовиков, потом хирургическое отделение центральной районной больницы. Его ценят и уважают жителей Ванинского района за то, что готов прийти на помощь в самую трудную минуту.

В праздничный день Анатолий Харитонович услышал слова поздравления от родных и близких людей. Также поздравительные телеграммы ему направили президент России Владимир Путин и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Также поздравили юбиляра представители администрации Ванинского района, поселка Ванино, Комитета социальной защиты и районного совета ветеранов, коллеги по работе.

ИСТОЧНИК KP.RU