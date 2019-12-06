В Хабаровском крае ищут Дмитрия Булатова из Рязани
В Хабаровском крае может находиться 24-летний Дмитрий Викторович Булатов из Рязани. Молодой человек пропал в мае этого года. Предварительно известно, что парень вышел из дома в Рязани, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
- Среди примет Дмитрия – рост 176 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие русые, глаза серые. Одет был в черную майку, куртку серую спортивную без капюшона, синие джинсы. Обут был в серо- синие кроссовки, - прокомментировали в поисково- спасательном отряде «Лига Спас».
Если вы видели Дмитрия или знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-56-76. Родные и близкие надеются и ждут возвращения Дмитрия. Не оставайтесь в стороне от чужой беды. Помните, любая информация может оказаться полезной.
ИСТОЧНИК KP.RU