2019-12-06T10:18:07+03:00
Общество

В Хабаровском крае ищут Дмитрия Булатова из Рязани

Молодой человек ушел из дома в Рязани еще в мае
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае ищут Дмитрия Булатова из Рязани ФОТО: ПСО «Лига Спас»В Хабаровском крае ищут Дмитрия Булатова из Рязани ФОТО: ПСО «Лига Спас»
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В Хабаровском крае может находиться 24-летний Дмитрий Викторович Булатов из Рязани. Молодой человек пропал в мае этого года. Предварительно известно, что парень вышел из дома в Рязани, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

- Среди примет Дмитрия – рост 176 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие русые, глаза серые. Одет был в черную майку, куртку серую спортивную без капюшона, синие джинсы. Обут был в серо- синие кроссовки, - прокомментировали в поисково- спасательном отряде «Лига Спас».

Если вы видели Дмитрия или знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-56-76. Родные и близкие надеются и ждут возвращения Дмитрия. Не оставайтесь в стороне от чужой беды. Помните, любая информация может оказаться полезной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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