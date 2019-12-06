Житель Хабаровска зарезал собутыльника и несколько дней жил с трупом

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-06T10:17:25+03:00

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В Хабаровске осудили местного жителя за убийство. Из материалов дела следует, что жертвой злоумышленника стал его же приятель, с которым они вместе выпивали накануне трагедии. Происшествие случилось в апреле 2019 года.

- Осужденный и его жертва находились в частном доме, расположенном в Индустриальном районе города. После очередной рюмки они начали ссориться. Позже конфликт перерос в поножовщину. Фигурант ударил оппонента ножом 17 раз. Потерпевший скончался от ран на месте преступления, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В течение нескольких дней фигурант продолжал пить спиртное в компании трупа. В полицию он не собирался заявлять, это сделала его знакомая. Женщина зашла в гости и обнаружила бездыханное тело.

По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима 10 лет. Такое наказание ему назначили за совершенное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU