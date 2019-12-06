В Москве презентовали петроглифы Сикачи-Аляна из Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-06T10:27:14+03:00

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Петроглифы Сикачи-Аляна стали экспонатами выставки «Сквозь века и пространства: наскальное искусство России». Экспозицию организовали в Москве в память о профессоре Дэвлет Екатерины Георгиевны - выдающегося ученого, специалиста в области изучения наскального искусства.

- Кроме памятников наскального искусства из Хабаровского края на выставке также презентовали культурное наследие горного массива Оглахты (Республика Хакасия), пещеры Шульган-Таш (Республика Башкортостан), а также Онежские и Беломорские петроглифы (Республика Карелия). Все эти экспонаты, включая представленные от Хабаровского края, номинированы в предварительный список ЮНЕСКО. В дальнейшем экспозицию будут демонстрировать в здании Института археологии РАН и Государственной думы России, - прокомментировали в «Центр ОПИК» Хабаровского края.

Отметим, что выставку также приурочили к открытию международной научной конференции «Знаки и образы в искусстве каменного века». Это мероприятие началось на день позже, 26 ноября. Среди гостей события были около 100 ведущих ученых, аспирантов, студентов и исследователей в области наскального искусства из различных регионов России. Присутствовали представители Франции, Италии, Великобритании, Швеции, Германии, Монголии, Норвегии, Румынии и Португалии.

ИСТОЧНИК KP.RU