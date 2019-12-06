СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-06T11:28:51+03:00

В ней получили путевку в жизнь больше 70 тысяч людей, в том числе один Герой Советского Союза

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В Хабаровске отметят полувековой юбилей школы №47. Здание учебного заведения построили в далеком 1969 году. Для строительства выбрали болотистый участок, на котором находилось здание посты. Фундамент для образовательного учреждения заложили двумя годами ранее.

- Открытие этой школы ждали с нетерпением. Тогда детям приходилось учиться в четыре смены, учителям приходилось работать в тесных помещениях. В новом учебном заведении были просторные светлые кабинеты и новая мебель. Рядом со школой тогда располагались домики частного сектора, одноэтажные бараки, автобаза и несколько трехэтажных строений, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

В декабре 2018 года была реорганизация и школа объединила два образовательных учреждения жилмассива «Авиагородок» (№ 41 и № 47). Изменился и статус учебного заведения на «Муниципальное автономное учреждение».

В этой школе путевку в жизнь получили больше 70 тысяч людей, в том числе – Герой Советского Союза Владимир Тамгин. Многие из выпускников стали достойными и известными людьми, сотрудниками предприятий не только в городе, но и в стране. Выпускники, ветераны отрасли образования и ученики соберутся 7 декабря в Городском дворце культуры, чтобы поздравить свою школу с юбилеем.

ИСТОЧНИК KP.RU