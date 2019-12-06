2019-12-06T11:41:08+03:00
Происшествия

Фирма в Хабаровске оказалась парализованной из-за аккумуляторного вора

Злоумышленник успел вытащить из грузовых машин шесть батарей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Фирма в Хабаровске оказалась парализованной из-за аккумуляторного вораФирма в Хабаровске оказалась парализованной из-за аккумуляторного вораФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Фирма в Хабаровске оказалась буквально парализованной из-за выходки неизвестного. Некто проник на территорию базы и вытащил из грузовых машин шесть аккумуляторов. Ущерб пострадавшая сторона оценила в 63 тысячи рублей.

- По данному факту провели проверку и выяснили, что к краже причастен 18-летний местный житель. Несмотря на свой возраст, он уже успел нарушить закон и привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, подозреваемый вывез на такси, выдав имущество за свое. Злоумышленник планировал сдать аккумуляторы в пункт приема металлолома. Однако его планы не сбылись – полицейские забрали у него добычу и вернули имущество законному владельцу. В отношении фигуранта расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске отметят полувековой юбилей школы №47
В Москве презентовали петроглифы Сикачи-Аляна из Хабаровского края
Житель Хабаровска зарезал собутыльника и несколько дней жил с трупом
В Хабаровском крае ищут Дмитрия Булатова из Рязани
Владимир Путин и Сергей Фургал поздравили с 90-летием хирурга из Хабаровского края
В Хабаровском крае есть результат по жалобам на торговцев снюсом
В Хабаровском крае строят дороги к «дальневосточным гектарам»
В Комсомольске изменили расписание пассажирских поездов
Скорость не имеет значения
ВТБ Лизинг в Якутске начал продажи в лизинг легковых автомобилей
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты
Редких бабочек из Хабаровского края занесут в Красную Книгу
В Хабаровском крае заработает первое социальное такси для лежачих больных
Законопроект «о зеленом щите» в Хабаровском крае прошел общественный контроль
Жительнице Биробиджана «светит» до 20 лет тюрьмы за героин
В Хабаровском крае целая семья чуть не погибла в доме, загоревшемся от огня на сковороде
Ушел из жизни заместитель мэра Комсомольска Виктор Рулев
Больше 100 хабаровчан дождались квартир в долгострое через 12 лет
В магазине Хабаровска покупателя ударили ножом в спину, пока тот выбирал товар
Сорванную ветром крышу восстановили в многоквартирнике в Хабаровском крае
Закрывшийся медцентр в Хабаровске заставили платить по кредиту клиентки
С улиц Хабаровска десятками пропадают рекламные конструкции
В Хабаровском крае частично сняли ограничение на проезд автобусов по трассам
Погода в Хабаровске на 6 декабря 2019 года: днем до -14, без осадков
В Еврейской автономии хищение чужого имущества не признали кражей