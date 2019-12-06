Фирма в Хабаровске оказалась парализованной из-за аккумуляторного вора
Фирма в Хабаровске оказалась буквально парализованной из-за выходки неизвестного. Некто проник на территорию базы и вытащил из грузовых машин шесть аккумуляторов. Ущерб пострадавшая сторона оценила в 63 тысячи рублей.
- По данному факту провели проверку и выяснили, что к краже причастен 18-летний местный житель. Несмотря на свой возраст, он уже успел нарушить закон и привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
По версии следствия, подозреваемый вывез на такси, выдав имущество за свое. Злоумышленник планировал сдать аккумуляторы в пункт приема металлолома. Однако его планы не сбылись – полицейские забрали у него добычу и вернули имущество законному владельцу. В отношении фигуранта расследуют уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU