Фирма в Хабаровске оказалась парализованной из-за аккумуляторного вора

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-06T11:41:08+03:00

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Фирма в Хабаровске оказалась буквально парализованной из-за выходки неизвестного. Некто проник на территорию базы и вытащил из грузовых машин шесть аккумуляторов. Ущерб пострадавшая сторона оценила в 63 тысячи рублей.

- По данному факту провели проверку и выяснили, что к краже причастен 18-летний местный житель. Несмотря на свой возраст, он уже успел нарушить закон и привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, подозреваемый вывез на такси, выдав имущество за свое. Злоумышленник планировал сдать аккумуляторы в пункт приема металлолома. Однако его планы не сбылись – полицейские забрали у него добычу и вернули имущество законному владельцу. В отношении фигуранта расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU