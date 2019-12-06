В Хабаровске пройдет отпевание трагически погибшего священника Дионисия
В Хабаровске 7 декабря простятся со священником Дионисием Проскуриным. Отпевание начнется в 12 часов дня в верхнем храме Спасо -Преображенского кафедральном соборе Хабаровска. Об этом сообщили в пресс- службе Хабаровской епархии.
Напомним, клирик Хабаровской епархии, первый проректор Хабаровской духовной семинарии трагически погиб 4 декабря. В происшествии разбираются сотрудники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что в 2003 году он поступил на первый курс Белгородской Православной Духовной семинарии. В Хабаровск он приехал 2011 году. Сначала преподавал в Хабаровской духовной семинарии, а пять лет спустя стал проректором этого учебного заведения.
Отметим, что после отпевания состоится прощание с отцом Дионисием. После этого его тело перевезут в Белгородскую область, где он будет погребен.
ИСТОЧНИК KP.RU