2019-12-06T12:37:23+03:00
Общество

В Хабаровске пройдет отпевание трагически погибшего священника Дионисия

После этого тело батюшки отправят на родину в Белгородскую область для погребения
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске пройдет отпевание трагически погибшего священника ДионисияВ Хабаровске пройдет отпевание трагически погибшего священника ДионисияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске 7 декабря простятся со священником Дионисием Проскуриным. Отпевание начнется в 12 часов дня в верхнем храме Спасо -Преображенского кафедральном соборе Хабаровска. Об этом сообщили в пресс- службе Хабаровской епархии.

Напомним, клирик Хабаровской епархии, первый проректор Хабаровской духовной семинарии трагически погиб 4 декабря. В происшествии разбираются сотрудники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что в 2003 году он поступил на первый курс Белгородской Православной Духовной семинарии. В Хабаровск он приехал 2011 году. Сначала преподавал в Хабаровской духовной семинарии, а пять лет спустя стал проректором этого учебного заведения.

Отметим, что после отпевания состоится прощание с отцом Дионисием. После этого его тело перевезут в Белгородскую область, где он будет погребен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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