В Хабаровске мужчина три недели жил с убитым другом

СЕГОДНЯ 05:04 2019-12-07T05:04:29+03:00

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Злоумышленник жил один в частном доме и позже к нему пришел приятель, который задержался в гостях и стал проживать у мужчины. В свою очередь новый квартирант стал подрабатывать таксистом. Машина на которой подрабатывал мужчина принадлежала фирме такси, но ставилась у дома друга.

24 апреля хозяин квартиры, вернувшись, увидел, что приятель в пьяном состоянии собирается куда-то ехать на рабочем автомобиле. Сначала он попытался отговорить нетрезвого друга, но друг на уговоры не поддавался и лишь отмахивался. Посчитав, что тот попадет в беду, мужчина позвонил его работодателю. Завязалась ссора. В ходе нее хозяин дома взял кухонный нож и 17 раз ударил им оппонента в шею, живот и грудь, - сообщается СУ СК России по Хабаровскому краю.

После убийства, хозяин квартиры спрятал нож и стал думать, что делать с телом уже мертвого друга. Через пару дней он позвонил своей бывшей жене и друзьям и рассказал всем, что убил приятеля. Потенциальный помощники не особо в серьез воспринимали его слова. Но мужчина был крайне настойчив в своих просьбах помочь спрятать труп. В итоге бывшая жена решила навестить его. Поняв, что экс-муж не шутил, она вызвала полицию.

Суд приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU