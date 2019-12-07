В Хабаровске напали на почтальона и избили не взяв денег

СЕГОДНЯ 06:23 2019-12-07T06:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске преступник, личности которых установить еще не удалось напали на почтальона, которая несла сумку с пенсиями. Нападению женщина подверглась после того как зашла в подъезд на Владивостокской улице.

Предполагается, что женщину поджидали двое неизвестных. После того как женщина зашла в подъезд злоумышленники стали ее избивать. Женщину ударили по голове тяжелым предметом, преступники ожидали, что физического превосходства будет достаточно и жертва быстро сдастся, но нет. Пострадавшей разбили голову тяжелым предметом, после чего она закричала, после чего выбежали жители подъезда и спугнули нападавших.

Женщину с переломом правого предплечья и множеством рваных ран на голове увезли в краевую клиническую больницу №2. Степень тяжести травм, полученных почтальоном, определит экспертиза, - сообщают в УМВД России по Хабаровскому краю.

Самое странное, - со слов потерпевшей - злоумышленники ничего у нее не требовали и не пытались отобрать сумку с деньгами. А денег там было предостаточно, в этот злополучный для почтальона день она как раз разносила пенсии. На деньги преступники не позарились.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU