В Амурске поймали мошенника, который снимал деньги с потерянной банковской карты
Житель города Амурск был вынужден обратиться за помощью в полицию, так как неизвестный похитил с его банковской карты денежные средства. Как сообщает УМВД России по Хабаровскому краю, ущерб составил более шести тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что потерпевший потерял банковскую карту в подъезде своего дома. Вначале мужчина не заметил пропажи, но затем на телефон стали приходить оповещения об оплате покупок. В общей сложности было оплачено покупок на сумму более шести тысяч рублей.
По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был задержан 25-летний житель Новосибирской области, находившийся в Амурске в рабочей командировке.
По словам злоумышленника, карту он нашёл в подъезде одного из домов, куда приходил по работе. Вместо того, чтобы вернуть карту законному владельцу, мужчина решил потратить деньги с карты на собственные нужды. Мужчина совершил покупки продуктов в магазине путем бесконтактной оплаты.
Фигуранту избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Банковская карта потерпевшего изъята у подозреваемого и возвращена законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU