СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-07T10:13:36+03:00

В Амурске поймали мошенника, который снимал деньги с потерянной банковской карты Фото: Анастасия Осипова

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Житель города Амурск был вынужден обратиться за помощью в полицию, так как неизвестный похитил с его банковской карты денежные средства. Как сообщает УМВД России по Хабаровскому краю, ущерб составил более шести тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что потерпевший потерял банковскую карту в подъезде своего дома. Вначале мужчина не заметил пропажи, но затем на телефон стали приходить оповещения об оплате покупок. В общей сложности было оплачено покупок на сумму более шести тысяч рублей.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был задержан 25-летний житель Новосибирской области, находившийся в Амурске в рабочей командировке.

По словам злоумышленника, карту он нашёл в подъезде одного из домов, куда приходил по работе. Вместо того, чтобы вернуть карту законному владельцу, мужчина решил потратить деньги с карты на собственные нужды. Мужчина совершил покупки продуктов в магазине путем бесконтактной оплаты.

Фигуранту избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Банковская карта потерпевшего изъята у подозреваемого и возвращена законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU