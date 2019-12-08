Сто тонн неучтенной кеты обнаружили в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:01 2019-12-08T03:01:48+03:00

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Сотрудниками службы мониторинга Россельхознадзора Хабаровского края и ЕАО были выявлены нарушения правил торговли кетой, добытой рыболовецкой артелью «Рыба». Биоресурсы не проходили ветеринарной экспертизы, а сразу поступали на продажу для последующей переработки. Таким образом, достоверно установлена судьба 15 тонн неучтенных ветеринарами лососевых.

В свою очередь, на перерабатывающем предприятии «Луч», рыбу принимали, обрабатывали, упаковывали, отправляли на реализацию и… выписывали задним числом ветпаспорта. Таким образом, в реализацию готовились к запуску сто тонн кеты.

– Нарушения были обнаружены мониторинговой группой управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО по результатам анализа системы ветеринарного контроля «Меркурий», - рассказали в пресс-службе ведомства. – Артель «Рыба» привлечена к административной ответственности по ч. 1. Ст.10.6 КоАП РФ, ей «Луч» по ч.1. ст. 14.43 КоАП РФ. Оба юридических лица заплатят крупные штрафы.

Рыба изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. Выдано предписание о проведении ее лабораторных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU