2019-12-08T04:30:03+03:00
Общество

Детский сад в поселке Красная речка в пригороде Хабаровска откроют после ремонта весной

Переданное городу министерством обороны здание полностью реконструируют к маю 2020 года
Евгения МОЛОТОВА
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Своих маленьких посетителей сад должен принять в маеСвоих маленьких посетителей сад должен принять в маеФото: Евгения МОЛОТОВА
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Здание детского сада в поселке Красная речка военные передали на баланс муниципалитета два года назад, в состоянии, далеком от идеального. Тогда же был разработан проект его реконструкции. Из городской казны выделили 60 миллионов рублей. С осени строители приводят помещения в порядок. Планировалось, что сад примет своих маленьких посетителей к новому году, однако не вышло. Очень уж велик оказался объем необходимых работ.

- Помещение детского сада устарело физически и морально. Оно не соответствовало современным стандартам, - поделилась Ольга Лалетина, начальник городского управления образования. – В здании полностью заменили кровлю, перекрытия, полы, окна, все инженерные коммуникации. Из-за большого объема работы сроки пришлось увеличить.

Сейчас в здании начинаются отделочные работы. Планируется, что новоселье в саду отметят в мае 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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