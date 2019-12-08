Житель Комсомольска-на-Амуре пойдет под суд за кражу бритвенных станков

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-08T08:28:14+03:00

Два эпизода с участием комсомольчанина «потянут» на пять лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два эпизода с участием комсомольчанина «потянут» на пять лет колонии

Изменить размер текста: A A

Следственными органами Города юности утверждено обвинительное заключение о кражах имущества из двух магазинов. По версии следствия, 27-летний безработный комсомольчанин экспроприировал имущества на общую сумму около пятидесяти тысяч рублей.

Схема действий мужчины была проста. Под видом покупателя он заходил в торговую точку, дожидался, пока продавец отвлечется на других покупателей и тащил все, что плохо лежит. В первом случае – бритвенные станки на общую сумму в пять тысяч рублей, во втором – личное имущество сотрудников из подсобного помещения, дверь в которое некстати была открыта на общую сумму порядка сорока пяти тысяч рублей. Все похищенное злоумышленник успел реализовать, а деньги потратить на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. До вынесения обвинительного приговора в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU