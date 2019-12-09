Идеальный лед для новогодних городков в Биробиджане привозят из Логова Скорпиона

СЕГОДНЯ 03:00 2019-12-09T03:00:33+03:00

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В Биробиджане заготавливают лед для новогодних городков. Идеальный по качеству материал добывают в карьере Логово Скорпиона. Блоки аккуратно вырезают мотопилами аккуратные, а потом вытаскивают их на сушу специальной гигантской вилкой. К слову, каждая глыба весит около центнера.

- С погодой в этом году повезло. Она способствует образованию высококачественного льда. Если бы стоял трескучий мороз, то и вода бы застывала с трещинами, - объяснил Денис Никонов, начальник участка ООО «Чистый город».

Из этого льда также создадут скульптуры для конкурса «Хрустальная менора». С целом планируют заготовить около тысячи таких кубов. На очереди теперь – большие плиты. По местам ледяные блоки развозят сразу же после погрузки. Традиционно первые рейсы тракторы совершили в парк.

ИСТОЧНИК KP.RU