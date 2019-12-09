2019-12-09T06:06:44+03:00
Общество

По Биробиджану прокатилась волна минирований учебных заведений

Известно, что сообщения о заложенных бомбах получили в медицинском колледже и колледже культуры и искусств в Биробиджане
Александр ШТААЛЬ
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По Биробиджану прокатилась волна минирований учебных заведенийПо Биробиджану прокатилась волна минирований учебных заведенийФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане сегодня утром, 9 декабря, некоторые учебные заведения получили сообщения о заложенных в зданиях бомбах. Как полагается в таких случаях, информацию передали в экстренные службы. В считанные минуты к медицинскому колледжу и колледжу культуры и искусств в Биробиджане стянулись пожарные и полицейские машины.

Отметим также, что в социальных сетях появилась информация о том, что также сообщения о заложенных бомбах получили в школах №№14, 5, 1 и 7. Пользователи соцсети, которые невольно стали участниками эвакуации, уже поделились своими комментариями по поводу сложившейся ситуации:

- Все школы отпустили с занятий.

- Нас всех домой отпустили, там скорая, полиция, пожарка.

- Капец, одна 4 школа учится.

- 10 школу тоже домой отпустили.

- Пятую школу тоже отпустили.

Напомним, что тревожные сообщения также получили в учебных заведениях Хабаровска. Известно, что аналогичная волна «минирований» прокатилась и по Владивостоку с Благовещенском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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