По Биробиджану прокатилась волна минирований учебных заведений
В Биробиджане сегодня утром, 9 декабря, некоторые учебные заведения получили сообщения о заложенных в зданиях бомбах. Как полагается в таких случаях, информацию передали в экстренные службы. В считанные минуты к медицинскому колледжу и колледжу культуры и искусств в Биробиджане стянулись пожарные и полицейские машины.
Отметим также, что в социальных сетях появилась информация о том, что также сообщения о заложенных бомбах получили в школах №№14, 5, 1 и 7. Пользователи соцсети, которые невольно стали участниками эвакуации, уже поделились своими комментариями по поводу сложившейся ситуации:
- Все школы отпустили с занятий.
- Нас всех домой отпустили, там скорая, полиция, пожарка.
- Капец, одна 4 школа учится.
- 10 школу тоже домой отпустили.
- Пятую школу тоже отпустили.
Напомним, что тревожные сообщения также получили в учебных заведениях Хабаровска. Известно, что аналогичная волна «минирований» прокатилась и по Владивостоку с Благовещенском.
ИСТОЧНИК KP.RU