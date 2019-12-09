2019-12-09T07:33:07+03:00
Общество

Фермерам в Хабаровском крае выделят земли без торгов

Это коснется тех, кто реализует небольшие инвестпроекты в сфере мясного и молочного животноводства
Ольга КИВА
Поделиться:
Фермерам в Хабаровском крае выделят земли без торговФермерам в Хабаровском крае выделят земли без торговФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае решили выделять земли фермерам без торгов. На такую поблажку могут рассчитывать те, кто реализует небольшие инвестпроекты в сфере мясного и молочного животноводства. Соответствующие изменения уже внесли в краевой закон «О государственной инвестиционной политике».

- Напомним, ранее земли по такому принципу выделяли только крупным сельхозтоваропроизводителям. Для этого нужно было заявить о предполагаемом объеме вложений в инвестпроект порядка 50 миллионов рублей. Для фермеров, работающих в сфере мясного и молочного животноводства, эту планку снизили до 25 миллионов рублей. Это направление поставили в приоритет, потому что необходимо повышать самообеспеченность региона собственным мясом и молоком, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По мнению экспертов, нехватка площадей тормозит реализацию новых проектов фермерами. Принятые корректировки помогут фермерам и другим небольшим хозяйствам, в том числе грантополучателям, планировать развитие своих хозяйств, активнее реализовывать свои проекты и быстрее выходить на самоокупаемость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае рысь и тигр охотились рядом с кордоном, где обедали люди
На площади Ленина в Хабаровске появились первое ледяное поздравление
В Хабаровском крае открыли первые ледовые переправы
Хабаровчанин взял «серебро» на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу
Биробиджанец вместе с посылкой получил очень неприятный сюрприз
Хабаровчане собирают подарки для детей из малоимущих семей раньше старта акции
Кредитный портфель ВТБ в Магаданской области вырос на 60%
Энергетики в Хабаровске объявили, кому отключат электричество с 9 по 15 декабря
В Хабаровском крае естественная убыль населения увеличилась в два раза
В Хабаровске 12 лет спустя заселят долгострой на Казачьей Горе
Ради сделки с квартирой житель Хабаровского края заплатил алименты
По Биробиджану прокатилась волна минирований учебных заведений
В Хабаровске и Комсомольске массово эвакуируют школы и институты из-за сообщений о бомбах
В ЕАО собака помешала передаче наркотиков осужденному
Идеальный лед для новогодних городков в Биробиджане привозят из Логова Скорпиона
Волонтеров в Хабаровском крае обучат в онлайн-вузе «Добро. Университет»
В Комсомольске ищут одновременно пропавшие три миллиона и посетителя магазина
Погода в Хабаровске на 9 декабря 2019 года: днем до -16, без осадков
Школьники в Комсомольске прошли «Юнармейский рубеж»
Самый большой тазик «Оливье» приготовят на новогоднем фестивале в Комсомольске