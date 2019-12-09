Фермерам в Хабаровском крае выделят земли без торгов

СЕГОДНЯ 07:01 2019-12-09T07:33:07+03:00

Это коснется тех, кто реализует небольшие инвестпроекты в сфере мясного и молочного животноводства

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В Хабаровском крае решили выделять земли фермерам без торгов. На такую поблажку могут рассчитывать те, кто реализует небольшие инвестпроекты в сфере мясного и молочного животноводства. Соответствующие изменения уже внесли в краевой закон «О государственной инвестиционной политике».

- Напомним, ранее земли по такому принципу выделяли только крупным сельхозтоваропроизводителям. Для этого нужно было заявить о предполагаемом объеме вложений в инвестпроект порядка 50 миллионов рублей. Для фермеров, работающих в сфере мясного и молочного животноводства, эту планку снизили до 25 миллионов рублей. Это направление поставили в приоритет, потому что необходимо повышать самообеспеченность региона собственным мясом и молоком, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По мнению экспертов, нехватка площадей тормозит реализацию новых проектов фермерами. Принятые корректировки помогут фермерам и другим небольшим хозяйствам, в том числе грантополучателям, планировать развитие своих хозяйств, активнее реализовывать свои проекты и быстрее выходить на самоокупаемость.

ИСТОЧНИК KP.RU