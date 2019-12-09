Хабаровчане собирают подарки для детей из малоимущих семей раньше старта акции

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-09T09:10:31+03:00

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Хабаровчане поразили своим добродушием и желанием осчастливить. Жители краевой столицы не только начали сами интересоваться, когда и куда нужно нести подарки для детей из малоимущих семей, но и принесли коробочки с вкусненьким на гуманитарный склад. После этого организаторам акции «Дари радость на Рождество» оставалось только объявить о старте и сообщить, где принимают подарки.

- Вопросы насчет сбора подарков начали поступать месяц назад. Это значит, что горожане интересуются нашими проектами и всегда готовы помочь. Рождается надежда, что снова ни один малыш не останется без подарка. К слову, часто оказывалось, что подарок, пожертвованный вами для ребенка - единственный у него, - рассказали участники проекта «Милосердие - ДВ».

Тем, кто уже давно задумал или только собирается сделать доброе дело для детей из малоимущих семей, рассказывают об участии в акции. Сладкие подарки принимают ежедневно, даже в выходные, с 8 до 20 часов по адресу: остановка «Железнодорожная больница», улица Воронежская, 49/1 (белое здание рядом с храмом). В часы, когда закрыт склад, подарки можно оставить у охранника.

ИСТОЧНИК KP.RU