СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-09T12:57:01+03:00

Порядка девяти тысяч человек отправились сегодня утром по домам

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Утро понедельника, 9 декабря, началось в Биробиджане с неприятного инцидента. Почти во всех образовательных учреждениях началась эвакуация людей после того, как поступили сообщения о заложенных бомбах. Предупреждения не коснулись только школ №№4 и 12.

- В таких случаях действуют в соответствии с инструкцией – оперативно выводят людей из зданий, взрывотехники и кинологические расчеты обследуют помещения. Сегодня по домам отправились порядка девяти тысяч детей, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - Известно, что в шести школах взрывных устройств не обнаружили. Учреждения продолжат работу в штатном режиме.

Отметим также, что на волне этого инцидента в социальных сетях появляются сообщения, что в некоторых школах действительно нашли взрывные устройства. Однако ни один официальный источник этой информации не подтвердил. Расследованием этого происшествия занимаются правоохранители.

birobidzhansegodnia В заминированных школах и колледжах Биробиджана бомб не нашли

ИСТОЧНИК KP.RU