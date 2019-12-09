2019-12-09T12:57:01+03:00
Общество

В «заминированных» школах и колледжах Биробиджана бомб не нашли

Порядка девяти тысяч человек отправились сегодня утром по домам
Ольга КИВА
Поделиться:
В «заминированных» школах и колледжах Биробиджана бомб не нашлиВ «заминированных» школах и колледжах Биробиджана бомб не нашлиФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

Утро понедельника, 9 декабря, началось в Биробиджане с неприятного инцидента. Почти во всех образовательных учреждениях началась эвакуация людей после того, как поступили сообщения о заложенных бомбах. Предупреждения не коснулись только школ №№4 и 12.

- В таких случаях действуют в соответствии с инструкцией – оперативно выводят людей из зданий, взрывотехники и кинологические расчеты обследуют помещения. Сегодня по домам отправились порядка девяти тысяч детей, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - Известно, что в шести школах взрывных устройств не обнаружили. Учреждения продолжат работу в штатном режиме.

Отметим также, что на волне этого инцидента в социальных сетях появляются сообщения, что в некоторых школах действительно нашли взрывные устройства. Однако ни один официальный источник этой информации не подтвердил. Расследованием этого происшествия занимаются правоохранители.

birobidzhansegodniabirobidzhansegodnia
В заминированных школах и колледжах Биробиджана бомб не нашли
67 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть классов в школах и две группы в детсадах закрыли на карантин в Хабаровске
Капитан хабаровской хоккейной команды проведет мастер-класс по флорболу в Москве
Гострудинспекцию в Хабаровском крае наказали за проверку
В Хабаровском крае рысь и тигр охотились рядом с кордоном, где обедали люди
На площади Ленина в Хабаровске появилось первое ледяное поздравление
В Хабаровском крае открыли первые ледовые переправы
Хабаровчанин взял «серебро» на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу
Биробиджанец вместе с посылкой получил очень неприятный сюрприз
Хабаровчане собирают подарки для детей из малоимущих семей раньше старта акции
Кредитный портфель ВТБ в Магаданской области вырос на 60%
Фермерам в Хабаровском крае выделят земли без торгов
Энергетики в Хабаровске объявили, кому отключат электричество с 9 по 15 декабря
В Хабаровском крае естественная убыль населения увеличилась в два раза
В Хабаровске 12 лет спустя заселят долгострой на Казачьей Горе
Ради сделки с квартирой житель Хабаровского края заплатил алименты
По Биробиджану прокатилась волна минирований учебных заведений
В Хабаровске и Комсомольске массово эвакуируют школы и институты из-за сообщений о бомбах
В ЕАО собака помешала передаче наркотиков осужденному
Идеальный лед для новогодних городков в Биробиджане привозят из Логова Скорпиона
Волонтеров в Хабаровском крае обучат в онлайн-вузе «Добро. Университет»
В Комсомольске ищут одновременно пропавшие три миллиона и посетителя магазина
Погода в Хабаровске на 9 декабря 2019 года: днем до -16, без осадков
Школьники в Комсомольске прошли «Юнармейский рубеж»
Самый большой тазик «Оливье» приготовят на новогоднем фестивале в Комсомольске