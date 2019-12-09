2019-12-09T12:56:07+03:00
Здоровье

Шесть классов в школах и две группы в детсадах закрыли на карантин в Хабаровске

Среди заболевших детей есть те, кому поставили диагноз «внебольничная пневмония»
Ольга КИВА
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Шесть классов в школах и две группы в детсадах закрыли на карантин в ХабаровскеШесть классов в школах и две группы в детсадах закрыли на карантин в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске на вынужденные каникулы отравили учеников шести школьных классов и воспитанников из двух групп в детских садах. Причина тому - подъем уровня респираторных заболеваний.

- На сегодняшний день занятия отменили в классе 5.1 школы №3. Трем ученикам в этом случае поставили диагноз «внебольничная пневмония». Также закрыты классы 1Б, 2Б и 4Б в Академическом лицее, где у 31 подростка диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также на вынужденные каникулы отправили учеников гимназии №3 из группы «Крылышки» и школы №24, где в 9А классе у трех несовершеннолетних диагностировали внебольничную пневмонию. На карантин закрыты группы в дошкольных образовательных учреждениях №№83 и 208.

Отметим, что в целом уровень заболеваемости в краевой столице пока ниже эпидемического порога на 3,4 процента. Ранее сообщалось, что на карантин закрыли четвертый класс школы №68 из-за внебольничной пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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