Должники в Еврейской автономии встретят Новый год без электричества

СЕГОДНЯ 01:32 2019-12-10T01:32:27+03:00

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Около тысячи жителей Еврейской автономии рискуют встретить Новый год без электричества. И дело тут вовсе не в романтике, просто им обрежут провода, если они не соизволят оплатить потребленные энергоресурсы.

- На сегодняшний день должникам направили 817 уведомлений об отключении электроснабжения. Неплательщикам отвели 20 дней на решение финансового вопроса. Если в этот период деньги не поступят, тогда потребителя полностью лишают ресурса, - прокомментировали в пресс-службе ПАО «ДЭК».

Те, кому уже «светит» навязанная романтика на Новый год, в общей сложности накопили 2,6 миллиона рублей. К слову, в ноябре ограничительные мероприятия коснулись 152 потребителей. При этом часть из них сразу оплатила полностью или частично квитанции на общую сумму более 789 тысяч рублей, в целом сумма задолженности была порядка одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU