2019-12-10T04:27:24+03:00
Общество

В пельменной в Биробиджане нашли кишечную палочку и массу других проблем

Потенциально опасное предприятие общественного питания уже закрыли
Александр ШТААЛЬ
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В пельменной в Биробиджане нашли кишечную палочку и массу других проблемВ пельменной в Биробиджане нашли кишечную палочку и массу других проблемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Биробиджане пельменная «Как дома» оказалась буквально в опале из-за массы нарушений. Во время проверки на предприятии общественного питания нашли массу недочетов. Например, отсутствовали помещения мясного и овощного цехов, некачественно обрабатывали столовые приборы, оборудование и разделочный инвентарь.

- Также персонал не соблюдал правила личной гигиены, а пробы нескольких готовых кулинарных блюд не соответствовали гигиеническим нормативам. Экспертиза показала наличие и бактерий группы кишечной палочки. Выявленные обстоятельства создавали непосредственную угрозу жизни и здоровью посетителей, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Юридическое лицо суд признал виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. По итогу разбирательств приняли решение за нарушение законодательства в области организации питания населения приостановить работу пельменной на срок 30 суток. Вход в помещение уже опечатали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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