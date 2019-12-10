2019-12-10T08:00:43+03:00
Общество

В Хабаровском крае на реке Бурея открыли ледовую переправу

Она соединит поселки Чегдомын и Шахтинский
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае на реке Бурея открыли ледовую переправу ФОТО: Официальный сайт администрации Верхнебуреинского муниципального районаВ Хабаровском крае на реке Бурея открыли ледовую переправу ФОТО: Официальный сайт администрации Верхнебуреинского муниципального района
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В Хабаровском крае открыли переправу в Верхнебуреинском районе. Ранее сообщалось об освидетельствовании временных дорог в Аяно-Майском районе на реках Батомга и Мая. Они обеспечили открытие автозимника между населенными пунктам Джигда и Нелькан.

- Вчера, 9 декабря, временную дорогу на реке Бурея официально открыли в девять часов утра. Ледовая переправа соединит поселки Чегдомын и Шахтинский. Проезд по трассе разрешен для всех видов транспорта грузоподъемностью до 16 тонн, - прокомментировали в администрации Верхнебуреинского района.

Среди характеристик временной дороги через реку Бурея - длина 98 метров, ширина шесть метров. Толщина естественной замерзшей части акватории - 30 сантиметров. Толщина ледяной рукотворной колеи на 30 сантиметров больше. Акт испытаний и соответствующее постановление уже подписали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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