В Хабаровском крае на реке Бурея открыли ледовую переправу
В Хабаровском крае открыли переправу в Верхнебуреинском районе. Ранее сообщалось об освидетельствовании временных дорог в Аяно-Майском районе на реках Батомга и Мая. Они обеспечили открытие автозимника между населенными пунктам Джигда и Нелькан.
- Вчера, 9 декабря, временную дорогу на реке Бурея официально открыли в девять часов утра. Ледовая переправа соединит поселки Чегдомын и Шахтинский. Проезд по трассе разрешен для всех видов транспорта грузоподъемностью до 16 тонн, - прокомментировали в администрации Верхнебуреинского района.
Среди характеристик временной дороги через реку Бурея - длина 98 метров, ширина шесть метров. Толщина естественной замерзшей части акватории - 30 сантиметров. Толщина ледяной рукотворной колеи на 30 сантиметров больше. Акт испытаний и соответствующее постановление уже подписали.
ИСТОЧНИК KP.RU