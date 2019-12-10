2019-12-10T08:28:17+03:00
Общество

Для биробиджанца ссора с девушкой чуть не закончилась дракой с росгвардейцами

Правоохранителям пришлось силой усмирять ухажера, который никак не унимался
Александр ШТААЛЬ
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Для биробиджанца ссора с девушкой чуть не закончилась дракой с росгвардейцамиДля биробиджанца ссора с девушкой чуть не закончилась дракой с росгвардейцамиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Биробиджане помощь росгвардейцев понадобилась в одном из городских кафе. Из заведения поступил сигнал с «тревожной кнопки». Прибывших на место правоохранителей в курс дела ввели сотрудники кафе.

- Работники рассказали, что 35-летний человек учинил в помещении скандал. А именно, посетитель нецензурно выражался преимущественно в адрес 23-летней девушки. Также нарушитель размахивал руками и то и дело норовил с кем-нибудь подраться, - прокомментировали в пресс- службе Росгвардии.

Правоохранители попробовали мирно успокоить мужчину, но маневр не удался. В ответ нарушитель пуще прежнего скандалили. Тогда стражам порядка пришлось применить силу, чтобы утихомирить смутьяна. После этого его доставили в дежурную часть МОМВД «Биробиджанский». В отношении него начались административные разбирательства за мелкое хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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