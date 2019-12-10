Школьник из Комсомольска победил в Дальневосточной олимпиаде «Правовой Олимп-2019»

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-10T09:07:24+03:00

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Старшеклассник из Комсомольска-на-Амуре отличился на Дальневосточной олимпиаде «Правовой Олимп-2019». Владимир Янин показал лучшие результаты среди учеников 10-11 классов. По итогу масштабной проверки он занял почетное первое место. Заслуженную награду школьник получил во время торжественного собрания, посвященного празднованию Дня Конституции России и Международного дня прав человека.

- В целом в Олимпиаде участвовали больше 450 человек. Среди них студенты и школьники 10-11 классов из восьми дальневосточных регионов. Напомним, это мероприятие проводят при поддержке Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае и Дальневосточного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что среди студентов 1-3 курсов победила Екатерина Шепко из Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, среди студентов 4-5 курсов и магистратуры отличился Андрей Клементьев из Бурятского государственного университета.

ИСТОЧНИК KP.RU