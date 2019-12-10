СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-10T09:32:10+03:00

Под Хабаровском через 13 лет посадят деревья на месте свалки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В карьер Березовый под Хабаровском долгие годы свозили мусор и бытовые отходы. В 2001 году территорию, общая площадь которой больше 13 гектаров, закрыли на рекультивацию. Это процедура нужна, что восстановить полигон после завершения его деятельности.

- Для этого поверхность свалки засыпали грунтом и накрыли ее геомембраной. Кроме того, смонтировали в карьере факельную установку, с помощью которой будут сжигать свалочный газ. Накануне определили предприятие, которому передадут имущество, расположенное в карьере Березовом. Речь идет об организации «Спецавтохозяйство», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Теперь специалистам указанного предприятия предстоит контролировать состояние окружающей среды, регулярно брать пробы воздуха и воды на экспертизу. Процесс рекультивации планируют проводить до 2032 года. Когда он завершится, факельную установку демонтируют, а в карьере Березовом высадят деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU