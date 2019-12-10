2019-12-10T09:59:36+03:00
Общество

У землевладельца в ЕАО нашли «пропитанные» мышьяком наделы

Также на участках заросли травой и кустарниками водоотводящие каналы
Александр ШТААЛЬ
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У землевладельца в ЕАО нашли «пропитанные» мышьяком наделыУ землевладельца в ЕАО нашли «пропитанные» мышьяком наделыФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Еврейской автономии землевладельца наказали за неправильное использование надела. Недочет выявили во время проверки, которую проводили с целью пресечь нарушения требований земельного законодательства. По предварительной информации, земельные участки расположены в Ленинском районе ЕАО в окрестностях села Целинное. Их используют для выращивания сои.

- Проверяющие нашли несоответствие правилам эксплуатации мелиоративной системы на всех земельных участках. Речь идет о водоотводящих каналах, которые заросли травой и кустарниками. На трех земельных участках выявили превышение норм содержания токсичного элемента в почве, а именно мышьяка, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Позже провели повторную проверку, по итогу которой количество мышьяка было в пределах установленной нормы, а вот заросли никуда не делись. За не устраненное нарушение в отношении юридического и должностного лиц, работающих на земле, вынесли постановления о привлечении к административной ответственности. В качестве наказания выписали штрафы на сумму 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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