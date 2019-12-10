Дворцу единоборств в Хабаровске выбрали имя легендарного спортсмена

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-10T11:06:53+03:00

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В Хабаровске выбрали имя, которое будет носить Краевой Дворец единоборств. Путем открытого голосования большинство местных жителей предпочли назвать новый объект в честь Василия Ощепкова. В опросе участвовали около 95 тысяч человек, из них 60 процентов проголосовали за имя легендарного спортсмена.

- Василий Ощепков - родоначальник отечественного дзюдо и один из основателей борьбы самбо. Ежегодно в регионе проходят всероссийские соревнования по дзюдо памяти этого спортсмена. Напомним, Дворец единоборств станет региональным центром для подготовки профессиональных спортсменов по дзюдо, тхэквондо, киокусинкай, спортивной борьбе, каратэ и самбо, - рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Предложили этот вариант житель Комсомольска-на-Амуре Иван Лебедев и хабаровчанин Михаил Малышев. При этом первый прислал название раньше, а второй максимально подробно объяснил, почему это более удачный вариант. Хабаровчанина и комсомольчанина наградят именными сертификатами на посещение спортивных мероприятий, проводимых в новом спортивном комплексе. Торжественная церемония состоится 13 декабря на торжественном приеме спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU