СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-10T12:58:23+03:00

Древние традиции славян в вышивке покажут гостям хабаровского музея Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

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В Гродековском музее в Хабаровске организовали выставку «Вышивка славян-переселенцев Дальнего Востока конца ХIХ – начала ХХ веков». Эта экспозиция завершит цикл выставок в рамках проекта «Открытая коллекция», намеченных к 125-летию музея.

- Вниманию посетителей представлены раритетные предметы славянской вышивки. Среди них вышитые рубахи, полотенца, скатерти обрядового назначения с уникальными орнаментами, вышитыми надписями, - прокомментировали в музее имени Н.И. Гродекова.

«Фишка» выставки - вышитая рубаха, изготовленная славянской мастерицей в конце ХIХ века за десятилетие до переселения на Дальний Восток. Это яркий пример древних традиций славян. Умелица вышивала навощенной льняной ниткой белого цвета по льняному полотну в технике «счетная гладь». Она смогла создать сложный геометрический узор с архаическими мотивами.

К слову, со временем техники исполнения этих изображений изменились, а значение большинства символов попросту утрачено. Экспонаты долго собирали во время поездок по селам, основанным первыми переселенцами, а также через закупки у частных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU