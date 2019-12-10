В Биробиджане до 15 декабря установят 25-метровую новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-10T12:57:01+03:00

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В Биробиджане сегодня, 10 декабря, начали собирать новогоднюю елку. Напомним, что в этом году горожане сами предпочли видеть на главной площади города искусственное сооружение. В мэрии пошли навстречу местным жителям. Сейчас идут работы по сборке 25-метровой конструкции, завершить их планируют до 15 декабря.

- Когда соберут каркас елки, приступят к работе электрики. Они займутся иллюминацией. Потом елку оградят ледяными блоками и зальют каток. Кроме елки в центре обустроят горки и новогодние ледяные фигуры, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что главными новогодними площадками будут площадь имени Ленина, ГДК и парк культуры и отдыха. Также в областной столице наряжают витрины магазинов, на улицах появятся новогодние наряды, гирлянды и бусы. Мэр города призвал местных предпринимателей украсить магазины, учреждения и офисы к Новому году.

ИСТОЧНИК KP.RU