2019-12-11T06:34:38+03:00
Общество

Природный газ проведут в частные дома Индустриального района Хабаровска

Работы в этом направлении начнутся в 2020 году
Ольга КИВА
Поделиться:
Природный газ проведут в частные дома Индустриального района ХабаровскаПриродный газ проведут в частные дома Индустриального района ХабаровскаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В частные дома Индустриального района в Хабаровске проведут природный газ. Для этого в 2020 году проведут проектно-изыскательские работы по прокладке газопровода в район Химфармзавода. В планах обеспечить голубым топливом 850 частных домовладений.

- Речь идет о частных домах, расположенных на улицах Артемовская, Наречная, Ташкентская, Сарапульская, Районная, Ставропольская, Красноярская и Кустанайская. Общая протяженность инженерных коммуникаций, которые будут прокладывать, более 14 километров, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, на сегодняшний день природным газом уже пользуются жильцы домов, расположенных на нечетной стороны улицы Нагорной в Индустриальном поселке. В ближайшее время газ появится еще в 35-ти домах частного сектора с четным номером на фасаде. Также завершают работы по газификации микрорайона «Пятая площадка». В следующем году здесь собираются провести голубое топливо в 189 домов частного сектора.

Жителям города напоминают, что сегодня, 11 декабря, с 14 до 15 пройдет «горячая» линия по газификации жилищного фонда. На вопросы ответит главный специалист отдела энергообеспечения и топлива Кирилл Юрьевич Логачев по телефону 42-49-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Папа известного на всю страну тигра Амура устроил фотоссессию под Хабаровском
Family office ВТБ признан лучшим в России
Из мусора в Хабаровском крае начнут извлекать пользу
Члены молодежной палаты при Законодательной думе Хабаровского края, приняли участие в донорской акции «Никто, кроме человека!»
В Биробиджане ответили горожанам, обратившимся за помощью к Владимиру Путину
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
В Хабаровске 17-летний парень проводил время с девушкой в угнанном им же авто
Трех пациентов эвакуировали в Хабаровск санавиацией
В Биробиджане рассказали, почему школьников без верхней одежды эвакуировали из «заминированных» зданий
В Хабаровске автолюбитель наехал на остановившуюся машину и водителя
На Дальневосточной ярмарке в Москве распродали вкусности из Хабаровского края
В Хабаровском районе рассказали, какие дороги отремонтируют в 2020 году
В Комсомольске предложили деньги, оставшиеся от ремонта дорог, потратить на крыши
В Комсомольске 15-летний ученик «заминировал» школу
Погода в Хабаровске на 11 декабря 2019 года: днем до -15, без осадков
В Биробиджане до 15 декабря установят 25-метровую новогоднюю елку
Древние традиции славян в вышивке покажут гостям хабаровского музея
Дворцу единоборств в Хабаровске выбрали имя легендарного спортсмена
ВТБ почти на четверть увеличил кредитный портфель на Камчатке
Хабаровск остро нуждается в земле под кладбище
У землевладельца в ЕАО нашли «пропитанные» мышьяком наделы
Под Хабаровском через 13 лет посадят деревья на месте свалки
Школьник из Комсомольска победил в Дальневосточной олимпиаде «Правовой Олимп-2019»
Для биробиджанца ссора с девушкой закончилась задержанием росгвардейцами
В Хабаровском крае на реке Бурея открыли ледовую переправу