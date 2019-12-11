Природный газ проведут в частные дома Индустриального района Хабаровска

СЕГОДНЯ 02:28 2019-12-11T06:34:38+03:00

Работы в этом направлении начнутся в 2020 году

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В частные дома Индустриального района в Хабаровске проведут природный газ. Для этого в 2020 году проведут проектно-изыскательские работы по прокладке газопровода в район Химфармзавода. В планах обеспечить голубым топливом 850 частных домовладений.

- Речь идет о частных домах, расположенных на улицах Артемовская, Наречная, Ташкентская, Сарапульская, Районная, Ставропольская, Красноярская и Кустанайская. Общая протяженность инженерных коммуникаций, которые будут прокладывать, более 14 километров, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, на сегодняшний день природным газом уже пользуются жильцы домов, расположенных на нечетной стороны улицы Нагорной в Индустриальном поселке. В ближайшее время газ появится еще в 35-ти домах частного сектора с четным номером на фасаде. Также завершают работы по газификации микрорайона «Пятая площадка». В следующем году здесь собираются провести голубое топливо в 189 домов частного сектора.

Жителям города напоминают, что сегодня, 11 декабря, с 14 до 15 пройдет «горячая» линия по газификации жилищного фонда. На вопросы ответит главный специалист отдела энергообеспечения и топлива Кирилл Юрьевич Логачев по телефону 42-49-34.

ИСТОЧНИК KP.RU