СЕГОДНЯ 06:47 2019-12-11T06:47:42+03:00

В Хабаровске 17-летний парень проводил время с девушкой в угнанном им же авто Фото: Олег ЗОЛОТО

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Жительница Хабаровска обнаружила, что ее машина исчезла, а чуть ранее она заметила, что пропали ключи от нее. Женщина обратилась в полицию и попросила разобраться, в чем же дело. Она также рассказала, что накануне к ней в гости заглянули малознакомые молодые люди. После их ухода и пропали ключи и автомобиль.

- Найти пропажу вскоре удалось с помощью автоматизированной системы видеофиксации. Машина находилась на одной из центральных улиц города. Вскоре к припаркованному авто приехали правоохранители. Внутри находились 17-летние парень и девушка. Документов на право управления иномаркой у них не было, - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Позже подозреваемого в угоне молодого человека доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее задержанного привлекали к уголовной ответственности за автоугон. Иномарку вернули законной владелице. Расследование по факту случившегося продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU