В Биробиджане ответили горожанам, обратившимся за помощью к Владимиру Путину

СЕГОДНЯ 07:32 2019-12-11T07:32:42+03:00

Люди требовали решить проблему с их аварийным жильем, в мэрии пояснили, что не они одни такие

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В Биробиджане на этой неделе резонансной новостью стало видеообращение местных жителей к Владимиру Путину. Люди просили обратить внимание на аварийное жилье, в котором им приходится даже не жить, а выживать. Речь идет о многоквартирниках №14 и 16, расположенных на улице Школьной. На такую информацию отреагировали не только сочувствующие земляки, но и в мэрии.

- Очередь переселения граждан составлена по датам признания того или иного дома аварийным. В этом и следующем годах собираются расселить дома, признанные непригодными для проживания раньше, чем дома по улице Школьной. Никто не имеет права делать в этой очереди передвижки. Это незаконно и вызовет протесты тех жителей города, которых лишат их очереди, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В городской администрации отметили, что подобные протесты возникают еще и потому, что в СМИ мало публикуют информации о процессе расселения. Мэр города отчасти исправил эту ситуацию, рассказав о том, как проходит государственная кампания. Остается надеяться, что местные газеты, радио, телевидение и интернет-порталы донесут информацию до горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU