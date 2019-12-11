Житель Амурска получил уголовное дело в придачу к взятому кредиту
Жительница Амурска однажды получила смс-сообщение о том, что она должна платить по кредиту. Речь шла о сумме больше четырех тысяч рублей. Однако сама женщина ни в какие организации не обращалась и договоров не заключала. Она обратилась в полицию и попросила выяснить, в чем же дело.
- По итогу разбирательств задержали 19-летнего безработного местного жителя. Он же бывший подопечный заявительницы. Парень сообразил, что оформить микрозайм можно через интернет, предоставив всего лишь паспортные данные, но не свои, а своего бывшего попечителя. Платить по кредиту он не собирался, а деньги потратил на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
По факту случившегося возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы на срок до двух лет. Пока подозреваемый находится на свободе под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU