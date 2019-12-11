2019-12-11T10:12:54+03:00
Происшествия

Житель Амурска получил уголовное дело в придачу к взятому кредиту

Заемщик получил деньги по документам своего попечителя
Александр ШТААЛЬ
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Житель Амурска получил уголовное дело в придачу к взятому кредитуЖитель Амурска получил уголовное дело в придачу к взятому кредитуФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Амурска однажды получила смс-сообщение о том, что она должна платить по кредиту. Речь шла о сумме больше четырех тысяч рублей. Однако сама женщина ни в какие организации не обращалась и договоров не заключала. Она обратилась в полицию и попросила выяснить, в чем же дело.

- По итогу разбирательств задержали 19-летнего безработного местного жителя. Он же бывший подопечный заявительницы. Парень сообразил, что оформить микрозайм можно через интернет, предоставив всего лишь паспортные данные, но не свои, а своего бывшего попечителя. Платить по кредиту он не собирался, а деньги потратил на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По факту случившегося возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы на срок до двух лет. Пока подозреваемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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