Хабаровские школьники создают виртуальные новогодние открытки

СЕГОДНЯ 02:33 2019-12-12T05:39:52+03:00

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В Хабаровске школьники создают виртуальные новогодние открытки. Свои работы они представляют на конкурсе. На сегодняшний день уже показали 260 созданных на компьютерах творений. Посмотреть их может каждый желающий. Для этого нужно зайти на сайты школ, гимназий и лицеев города.

- В этом году среди конкурсантов ученики 26 учреждений образования краевой столицы. Ребятам из начальных классов предложили пофантазировать на темы «Символ года» и «Зима - это Новый год». А у подростков из 5-11 классов задача посерьезнее. Они снимут короткометражные фильмы на темы: «Завтра Новый год» и «Интернет-анимация». Работы представят в номинации «Мультипликация», - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Члены жюри будут оценивать работы до 27 декабря. Пока они констатируют - из года в год уровень работ конкурсантов растет. Есть ребята, которые регулярно участвуют в мероприятии. Это ученики школ №№ 30 и 26, начальной школы «Открытие», лицея инновационных технологий, гимназий №№3, 4 и 6 и других.

ИСТОЧНИК KP.RU