Жильцы многокварирника в Хабаровске «потеряли» дверь в подъезде

СЕГОДНЯ 03:24 2019-12-12T05:36:41+03:00

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Жильцы многоквартирника, расположенного на улице Серышева, однажды не досчитались двери в подъезде. Некто утащил створ, который работники управляющей компании демонтировали и на некоторое время оставили в подъезде. Ущерб собственники общедомового имущества оценили почти в 25 тысяч рублей.

- По факту пропажи двери провели расследование. Проверили пункты приема вторсырья и нашли-таки пропажу. По версии следствия, к краже причастен 32-летний местный житель. Его уже привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством, побои, кражу и грабеж, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурант не имеет постоянного официального источника дохода. А деньги, что он получил за дверь, уже успел потратить на алкоголь. В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Дверь уже вернули законным владельцам, а фигуранта посадили в изолятор временного содержания. Там он пробудет до избрания ему меры пресечения судом.

ИСТОЧНИК KP.RU