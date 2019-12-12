2019-12-12T11:22:08+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае присмотрятся к дешевым протезам, необходимым при травмах рук

Презентация пройдет в 2020 году
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае присмотрятся к дешевым протезам, необходимым при травмах рукВ Хабаровском крае присмотрятся к дешевым протезам, необходимым при травмах рукФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае решили активнее работать в направлении протезирования. В частности речь идет о помощи людям, у которых травмы рук. На сегодняшний день благодаря специальным приспособлениям фактически вернуть к полноценной жизни смогли 11 человек.

- Работа ведется совместно с компанией «Моторика». Благодаря ей в области протезирования начали применять современные технологии, которые адаптируют приспособления под любой характер травмы. Речь идет об оказании помощи как взрослым, так и детям, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что в 2020 году компания «Моторика» планирует презентовать в Хабаровском крае бионические протезы верхних конечностей. Стоимость их в разы ниже зарубежных аналогов, при этом они не уступают в функциональности.

Напомним, чтобы получить современный протез, жителям края надо обратиться в фонд социального страхования. Протезирование должно быть предусмотрено индивидуальной программой реабилитации, которую выдают по итогам прохождения медико-социальной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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