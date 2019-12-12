2019-12-12T11:17:43+03:00
Общество

В Хабаровском крае думают, как увеличить экспорт меда

Это одна из приоритетных задач регионального проекта «Экспорт продукции АПК»
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае думают, как увеличить экспорт медаВ Хабаровском крае думают, как увеличить экспорт медаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае собираются увеличить экспорт меда. Однако, чтобы решить такую задачу, нужно предварительно выполнить несколько действий. К слову, в условиях реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» развитие производства поставок меда на экспорт - это одна из приоритетных задач на сегодняшний день.

- Как достичь нужного результата, решали участники совещания, которое прошло в региональном минсельхозе. Они обсудили состояние и перспективы производства меда в крае, рынки сбыта. Также коснулись вопроса о требованиях, предъявляемых к продукту, поставляемому на внутренний рынок РФ и на экспорт в страны АТР. Обсудили и развитие лабораторной базы, необходимой для поставок продукции на экспорт, - прокомментировали в краевом министерстве сельского хозяйства.

Среди прочих обсуждаемых вопросов были расширение перечня лабораторных исследований, рост производства и легализации, соблюдение норм законодательства при производстве. Работа в этих направлениях будет продолжена в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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