В Хабаровском крае думают, как увеличить экспорт меда
В Хабаровском крае собираются увеличить экспорт меда. Однако, чтобы решить такую задачу, нужно предварительно выполнить несколько действий. К слову, в условиях реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» развитие производства поставок меда на экспорт - это одна из приоритетных задач на сегодняшний день.
- Как достичь нужного результата, решали участники совещания, которое прошло в региональном минсельхозе. Они обсудили состояние и перспективы производства меда в крае, рынки сбыта. Также коснулись вопроса о требованиях, предъявляемых к продукту, поставляемому на внутренний рынок РФ и на экспорт в страны АТР. Обсудили и развитие лабораторной базы, необходимой для поставок продукции на экспорт, - прокомментировали в краевом министерстве сельского хозяйства.
Среди прочих обсуждаемых вопросов были расширение перечня лабораторных исследований, рост производства и легализации, соблюдение норм законодательства при производстве. Работа в этих направлениях будет продолжена в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU