2019-12-12T12:23:18+03:00
Экономика

Новая схема «северного завоза» сэкономила Хабаровскому краю больше 150 миллионов рублей

Экономический эффект от закупок для центральных и южных районов региона посчитают весной
Александр ШТААЛЬ
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Новая схема «северного завоза» сэкономила Хабаровскому краю больше 150 миллионов рублейНовая схема «северного завоза» сэкономила Хабаровскому краю больше 150 миллионов рублейФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае озвучили первые результаты «северного завоза» по новой схеме. По предварительной оценке, в регионе при таком подходе смогли сэкономить больше 150 миллионов рублей. При этом объем закупленного угля и нефтепродуктов остался примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

- До начала «северного завоза» разработали новую модель закупки ресурсов. Практически во всех районах отказались от отсрочки платежей, из-за которой происходило удорожание примерно на 20 процентов. Также провели открытые аукционы, перешли на быстрые расчеты, - прокомментировал Дмитрий Тимченко, руководитель ООО «Межрайтопливо».

Отметим, что по этой же схеме закупали топливо для центральных и южных районов края. В этом случае экономический эффект от нее посчитают ближе к весне, когда допоставят все остатки энергоресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новая схема «северного завоза» сэкономила Хабаровскому краю больше 150 миллионов рублей
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