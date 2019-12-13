«Убитые горем» лесорубы пошли на преступление в Хабаровском крае
В Хабаровском крае госинспекторы смогли практически с поличным задержать весьма изобретательных браконьеров. Все случилось в заповеднике «Большехехцирский». Два злоумышленника отправились вершить «черное» дело и даже придумали, как будут оправдываться, если их вдруг задержат.
- Мужчины решили замаскироваться, а именно припарковали свою машину на сельском кладбище неподалеку от заповедника. Мол, если что, они приехали погоревать по усопшим, а не с другой целью. Только вот злоумышленники не учли, что доказательством их проступка будут следы, не оставленные на территории кладбища, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Нарушители на момент задержания успели срубить три пихты. Действия незваных гостей расценили как уголовное преступление, поэтому на место происшествия вызвали оперативно-следственную группу. В отношении лесорубов возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU