2019-12-13T02:01:31+03:00
Общество

«Убитые горем» лесорубы пошли на преступление в Хабаровском крае

В целях маскировки они оставили машину рядом с кладбищем, чтобы потом можно было оправдаться
Ольга КИВА
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«Убитые горем» лесорубы пошли на преступление в Хабаровском крае«Убитые горем» лесорубы пошли на преступление в Хабаровском краеФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровском крае госинспекторы смогли практически с поличным задержать весьма изобретательных браконьеров. Все случилось в заповеднике «Большехехцирский». Два злоумышленника отправились вершить «черное» дело и даже придумали, как будут оправдываться, если их вдруг задержат.

- Мужчины решили замаскироваться, а именно припарковали свою машину на сельском кладбище неподалеку от заповедника. Мол, если что, они приехали погоревать по усопшим, а не с другой целью. Только вот злоумышленники не учли, что доказательством их проступка будут следы, не оставленные на территории кладбища, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Нарушители на момент задержания успели срубить три пихты. Действия незваных гостей расценили как уголовное преступление, поэтому на место происшествия вызвали оперативно-следственную группу. В отношении лесорубов возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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