2019-12-13T03:58:35+03:00
Общество

В Хабаровске после исчезновения 17-летней Полины расследуют уголовное дело

Несовершеннолетняя пропала 3 декабря из общежития технологического колледжа
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске после исчезновения 17-летней Полины расследуют уголовное делоВ Хабаровске после исчезновения 17-летней Полины расследуют уголовное делоФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске возбудили и расследуют уголовное дело по факту исчезновения 17-летней Полины Ждановой. Предварительно известно, что несовершеннолетняя пропала 3 декабря 2019 года из общежития технологического колледжа, расположенного в Центральном районе краевой столицы. Она ушла и не вернулась. Сначала ее искали совместными усилиями полицейских и волонтеров, теперь к делу подключились следователи.

- В рамках уголовного дела предстоит установить обстоятельства произошедшего. Для расследования создали усиленную следственно-оперативную группу. В нее вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники уголовного розыска, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Среди примет девочки - рост около 163 сантиметров, телосложение плотное, лицо овальное, глаза карие, в левой ноздре кольцо, волосы темные, стрижка короткая. Из одежды на ней были темно-серые джинсы, черная куртка с мехом на рукавах, шапка вязаная черная с металлическими шипами, черные ботинки. При себе имеет рюкзак серого цвета.

Если вы видели девочку или знаете, где она может находиться, пожалуйста, сообщите об этом в следственный отдел по Центральному району Хабаровска. Адрес: улица Ленина, 10, телефоны: 8-964-828-05-69, 8-914-173-67-10 и «02».

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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