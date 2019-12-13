Самолеты, произведенные в Комсомольске, хотят передать авиакомпании в Пакистане

СЕГОДНЯ 02:27 2019-12-13T02:27:23+03:00

Переговоры об этом будут вести в 2020 году

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Партию самолетов SSJ100 планируют поставить для авиакомпании в Пакистане. Об этом стало известно накануне, 11 декабря. Согласно информации, опубликованной на сайте минпромторга России, в планах ведомства передать зарубежному авиаперевозчику от шести до 16 воздушных суден.

- Мы взаимодействуем напрямую с авиакомпанией «Pakistan International Airlines», у нас параллельно ведутся переговоры с этой компанией. Мы договорились в январе 2020 года продолжить работу с учетом того, что мы должны с коллегами совместно обсчитать маршрутную сетку, - прокомментировал Денис Мантуров, глава минпромторга Российской Федерации.

Напомним, самолеты SSJ100 создавали в рамках широкой международной кооперации с использованием опыта и знаний таких известных компаний, как «Боинг» и «Снекма». Первый полет воздушного судна состоялся 19 мая 2008 года.

ИСТОЧНИК KP.RU