В Хабаровске из машины, разбившейся о рекламный щит, вытащили покалеченных людей

СЕГОДНЯ 02:48 2019-12-13T03:55:48+03:00

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В минувшие сутки, 12 декабря, на улице Суворова разбилась машина Toyota Corona. По предварительной информации, за рулем иномарки находился нетрезвый водитель. В силу своего состояния он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в рекламный щит.

Как сообщил информированный источник, в аварии пострадали двое – сам водитель и девушка-пассажир. Первый отделался рваными ранами и ушибами, а его спутницу пришлось вести в больницу. У нее диагностировали переломы и тяжелые травмы головы.

Автолюбителей в Хабаровске призывают сохранять бдительность и быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, не садитесь за руль, если вы выпили. Помните, маленькая ошибка может обернуться большой трагедией не только для вас, но и для людей, случайно оказавшихся рядом. Убедительная просьба, не игнорируйте требования дорожных знаков и сигналов светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU