2019-12-13T03:55:04+03:00
Происшествия

В Биробиджане полицейский учинил физическое насилие с использованием наручников

По версии следствия, жертвами фигуранта стали два человека
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане полицейский учинил физическое насилие с использованием наручниковВ Биробиджане полицейский учинил физическое насилие с использованием наручниковФото: Иван ВИСЛОВ
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В Биробиджане на скамью подсудимых сядет полицейский, которого обвиняют в применении физического насилия в отношении двух мужчин. По версии следствия, правоохранитель находился на рабочем месте в спецприемнике для содержания задержанных лиц. Там же он применил в отношении обратившегося и еще одного жителя областного центра физическое насилие с использованием специальных средств, а именно наручников.

- Один из пострадавших в октябре этого года обратился в областную больницу. У него были телесные повреждения. Он рассказал о совершении в отношении него преступления сотрудником полиции. После этого возбудили уголовное дело за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением специальных средств и насилия, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Вчера, 12 декабря, фигуранта уголовного дела задержали. Пока решается вопрос о мере пресечения для него. Следователи собираются обратиться в суд с ходатайством и добиться заключения его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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