Еврейская автономия получила безопасные школьные автобусы

СЕГОДНЯ 04:26 2019-12-13T07:01:32+03:00

Одна из особенностей – машина не поедет, если дверь открыта

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В Еврейской автономии получили партию школьных автобусов. Машины современные и безопасные. Например, они не поедут, если дверь по каким-то причинам не закрыта. Также в салоне есть необходимое оборудование, например, кнопки для экстренной связи с водителем, специальные сиденья с надежными ремнями безопасности, обращенные по ходу движения. Автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками.

- Регион получил 12 автобусов. Десять из них - марки ПАЗ - оборудованы в соответствии со всеми стандартами для перевозки детей. Два автобуса марки УАЗ новой модификации, рассчитанные на 14 посадочных мест, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Автобусы распределили между Смидовичским, Ленинским, Биробиджанским, Октябрьским и Облученским районами. Также одну машину отправили в ОГОБУ «Специальную (коррекционную) школу-интернат» поселка Бира.

ИСТОЧНИК KP.RU