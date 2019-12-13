СЕГОДНЯ 03:57 2019-12-13T07:00:15+03:00

«Лиса, тебя как звать?»: рыжая с семьей «прописалась» на заводе в Хабаровском крае Фото: Социальные сети

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На заводе «Амурсталь» сняли уникальное видео – несмотря на шумно работающую технику в цехе довольно комфортно себя чувствует лиса. Животное не пугается громких звуков и не боится излишнего внимания рабочих. При этом автор ролика утверждает, что она на заводе не одна, что там живет целая лисья семья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="422" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/749481" frameborder="0"></iframe> Лиса на заводе.

При этом одному из животных рабочие уже успели дать имя – Маня. Пока внимание зверя пытались привлечь кличкой, он все время вертел головой и явно рассчитывал, что ему перепадет что-то вкусненькое. В конце концов, не дождавшись еды, лиса, как в сказке, махнула хвостом и была такова.

Отметим, что внешне животное выглядит здоровым и даже вполне упитанным. Автор ролика отмечает, что лиса не просто так пробирается в цех, видимо, это ее способ хоть как-то прокормиться зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU