«Лиса, тебя как звать?»: рыжая с семьей «прописалась» на заводе в Хабаровском крае
На заводе «Амурсталь» сняли уникальное видео – несмотря на шумно работающую технику в цехе довольно комфортно себя чувствует лиса. Животное не пугается громких звуков и не боится излишнего внимания рабочих. При этом автор ролика утверждает, что она на заводе не одна, что там живет целая лисья семья.
Лиса на заводе.
При этом одному из животных рабочие уже успели дать имя – Маня. Пока внимание зверя пытались привлечь кличкой, он все время вертел головой и явно рассчитывал, что ему перепадет что-то вкусненькое. В конце концов, не дождавшись еды, лиса, как в сказке, махнула хвостом и была такова.
Отметим, что внешне животное выглядит здоровым и даже вполне упитанным. Автор ролика отмечает, что лиса не просто так пробирается в цех, видимо, это ее способ хоть как-то прокормиться зимой.
ИСТОЧНИК KP.RU