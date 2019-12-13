СЕГОДНЯ 04:57 2019-12-13T06:58:08+03:00

«Мужчины, они, как дети, чаще всего покупают петарды»: в Хабаровске стартовала продажа пиротехники Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске стартовали продажи пиротехники, которую используют на новогодних гуляньях. Официально в городе открыта 31 торговая точка по продаже фейерверков. Адреса магазинов переданы в МЧС России. Специальные павильоны открыты в каждом районе города.

- Взрослые, особенно мужчины, они как дети - чаще всего покупают петарды. Спросом пользуются и батареи салютов. Все зависит от стоимости товара и возможностей покупателя, - рассказала продавец Варвара Григорьева.

Горожанам настоятельно рекомендуют покупать пиротехнику только при наличии у продавца сертификатов на товар, а при запуске разноцветных огней в небо точно следовать инструкции. Напомним, хлопушки могут купить лица, достигшие 14 лет.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в последние дни уходящего года пиротехнику по сходной цене продают на стихийных рынках. Однако, как уверяют специалисты, «серые» петарды не всегда безопасны.

ИСТОЧНИК KP.RU