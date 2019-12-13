2019-12-13T06:55:11+03:00
Спорт

Впервые шестиклассница из Хабаровска сдала норматив «Мастер спорта»

Превосходный результат показала Анастасия Котельникова
Ольга КИВА
Поделиться:
Впервые шестиклассница из Хабаровска сдала норматив «Мастер спорта» ФОТО: пресс-служба СШОР «Дельфин»Впервые шестиклассница из Хабаровска сдала норматив «Мастер спорта» ФОТО: пресс-служба СШОР «Дельфин»
Изменить размер текста:

Хабаровские пловцы в возрасте от 11 до 14 лет отличились на Всероссийских соревнованиях по плаванию, которые прошли в Сыктывкаре. За первые места боролись в общей сложности 400 сильнейших спортсменов из 40 регионов страны. Хабаровский край представляли семь пловцов.

- Хабаровчанка Анастасия Котельникова стала призером на двух дистанциях и выполнила норматив «Мастера спорта» в 12 лет. Она завоевала две бронзовые медали на дистанциях 50 и 100 метров брассом. Думаю, что шестиклассница Настя первая из хабаровских пловцов, кто смог выполнить норматив «Мастера спорта» в столь юном возрасте, - рассказала Елена Малых, наставница спортсменки, тренер СШОР «Дельфин».

Отметим также, что в десятку сильнейших спортсменов из Хабаровского края вошли Леонид Коровин, занявший восьмое место на 200-метровке баттерфляем. На такой же дистанции Светлана Сидорова показала седьмой результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк выпустил новый кредит для самозанятых граждан
Птицефабрики в Хабаровском крае нацелились на увеличение объемов яиц
Сельчанка в ЕАО не заметила, как «проглотила» наживку мнимых сотрудников банка
В Хабаровском крае среди рожденных 13 тысяч детей есть Ёсин, Людовиг и Емельян
В Хабаровском крае каждый может бесплатно получить юридическую помощь
Впервые шестиклассница из Хабаровска сдала норматив «Мастер спорта»
В Хабаровском крае сотрудники МЧС проверят места для новогодних праздников
«Мужчины - они как дети, чаще всего покупают петарды»: в Хабаровске стартовала продажа пиротехники
Еврейская автономия получила безопасные школьные автобусы
«Лиса, тебя как звать?»: рыжая с семьей «прописалась» на заводе в Хабаровском крае
В Биробиджане полицейский учинил физическое насилие с использованием наручников
В Хабаровске из машины, разбившейся о рекламный щит, вытащили покалеченных людей
Самолеты, произведенные в Комсомольске, хотят передать авиакомпании в Пакистане
В Хабаровске после исчезновения 17-летней Полины расследуют уголовное дело