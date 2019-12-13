Впервые шестиклассница из Хабаровска сдала норматив «Мастер спорта»

СЕГОДНЯ 05:59 2019-12-13T06:55:11+03:00

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Хабаровские пловцы в возрасте от 11 до 14 лет отличились на Всероссийских соревнованиях по плаванию, которые прошли в Сыктывкаре. За первые места боролись в общей сложности 400 сильнейших спортсменов из 40 регионов страны. Хабаровский край представляли семь пловцов.

- Хабаровчанка Анастасия Котельникова стала призером на двух дистанциях и выполнила норматив «Мастера спорта» в 12 лет. Она завоевала две бронзовые медали на дистанциях 50 и 100 метров брассом. Думаю, что шестиклассница Настя первая из хабаровских пловцов, кто смог выполнить норматив «Мастера спорта» в столь юном возрасте, - рассказала Елена Малых, наставница спортсменки, тренер СШОР «Дельфин».

Отметим также, что в десятку сильнейших спортсменов из Хабаровского края вошли Леонид Коровин, занявший восьмое место на 200-метровке баттерфляем. На такой же дистанции Светлана Сидорова показала седьмой результат.

ИСТОЧНИК KP.RU