В Хабаровском крае каждый может бесплатно получить юридическую помощь

СЕГОДНЯ 07:18 2019-12-13T07:18:26+03:00

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Каждый житель Хабаровского края может бесплатно получить юридическую помощь. Услугу оказывают в виде консультирования в устной или письменной форме. Задать вопросы и получить ответы можно в государственном юридическом бюро края, региональной Адвокатской палате. Также консультируют адвокаты, участвующие в государственной системе бесплатной юридической помощи.

По информации, предоставленной в министерстве образования и науки Хабаровского края, адреса и телефоны структурных подразделений госбюро края объединили в список, который опубликован на сайте. На ресурсе также размещена информация о порядке предоставления помощи и нормативные документы.Посетителей будут принимать по графику: понедельник, вторник, среда, четверг и пятница, с 10:00 до 18:00. Выходные – суббота и воскресенье.

Консультации в Адвокатской палате Хабаровского края проведут по адресу: Хабаровск, улица Шеронова, 68, тел. (4212) 32-63-77 и 8-924-200-24-50. Адрес электронной почты: palata.kht.1@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU